:incolpevole sull’autogol, nel secondo tempo subisce un assedio. Fa un miracolo su Linetty, ma nulla può sul gol di Radonjic, nato da un errore clamoroso di Sernicola.: l’autogol del primo vantaggio granata nasce di fatto da un suo errore. Non legge mai bene il gioco. Il problema non è solo suo comunque, ma di tutto il reparto( 40’ s.t..): Suo l’autogol dello 0 -1, ha tre quarti della partita per farlo dimenticare, ma non ci riesce mai. Brutta partita la sua: soffre come tutta la difesa nell’uno contro uno. Non ha quasi mai il controllo della situazione. Male.: Sul finale della prima frazione di gioco’ si trova nei piedi un buon pallone, ma non riesce ad inquadrare la porta. Il suo resta di fatto l’unico vero tiro in porta della Cremonese nel primo tempo.(16’ s.t.Entra nella ripresa e riaccende la speranza con un gol bellissimo. L'unica vera fiammata di tutto l'incontro per la squadra di casa): impreciso, deve cercare di fare da raccordo tra difesa e centrocampo, ma fatica molto più del previsto.(40’ s.t..): Travolto dall’energia e dalla fisicità del Torino a metà campo, fatica a trovare suggerimenti utili per i compagni .((23’ s.t.Entra a metà della ripresa e crea qualche buona geometria per il tentativo di rimonta dei suoi.): Non si vede nulla della sua indubbia qualità. Soffre dal primo minuto in modo impressionante la fisicità e la velocità di Singo. Ed è sempre troppo avanti, quando la sua squadra avrebbe bisogno di lui in fase di copertura:Non trova mai la posizione in campo con il risultato di non riuscire ad essere efficace né in fase offensiva, né difensiva (16’ s.tEntra per l’ultima mezzora cercando di dare una mano in attacco, ma non è mai efficace.): Un primo tempo semi disastroso, non sembra neanche un giocatore del suo livello. Nel secondo tempo cresce, ma impensierisce solo una volta Milinkovic Savic. La sua prestazione non è sufficiente: Nel primo tempo non tocca un pallone e quando lo fa sbaglia due appoggi facili. Nella ripresa corre molto, ma non è mai incisivo.All. Alvini 5: Crede ciecamente nell’uno contro uno, ma la sconfitta casalinga con il Torino nella partita in cui si dovevano portare a casa i primi punti, è la dimostrazione che così non va. La sua propensione offensiva rischia di diventare una missione suicida.