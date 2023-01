Bologna – Cremonese: 1-1



Carnesecchi 6.5: attento in più di un’occasione, non si lascia intimorire da Orsolini e compagni.



Ferrari 6: nella prima frazione di gioco dà il buon esempio ai compagni con una prova determinata, nel secondo invece cala nettamente.



Chiriches 5.5: non si lascia condizionare troppo dal giallo preso nel primo tempo ma purtroppo segna l’autogol che porta al pareggio del Bologna.



Vasquez 6: dietro un po' tentenna ma comunque, pur limitandosi al suo compito, aiuta i compagni.



Sernicola 6: qualche sbavatura ma non tale da macchiarne la prestazione, corre e non poco.



Pickel 6: gara lineare e abbastanza precisa, fa quello che gli chiede l’allenatore reggendo dal primo al novantesimo.



Castagnetti 6: motorino di centrocampo, non si abbatte e non demorde. In mezzo si fa notare.



(dal 16’ Benassi 6: subito all’opera, mantiene l’equilibro senza strafare).



Meitè 5.5: non la sua miglior gara, anzi, sembra lontano dalla sua condizione ottimale. Peccato.



Valeri 6: la sua è una prestazione sufficiente, non brilla ma allo stesso tempo non delude.



(dal 26’ st Buonaiuto 6: un supporto più concreto per la squadra).



Okereke 7: molto fumoso nel primo tempo, nel secondo invece regala un bel gol con un tiro cinico dal dischetto.



(dal 45’ Tsadjout: s.v.).



Ciofani 5.5: non riesce mai ad essere davvero incisivo, ci prova ma non abbastanza.



(dal 16’ Afena-Gyan 5.5: si mantiene sui livelli del compagno che sostituisce).





All. Ballardini 6: la sua squadra soffre ma non demorde riuscendo a portare a casa un punto importante.