: Reattivo sul colpo di testa di Dzeko, non riesce a salvare sul gol di Lautaro. Allo scadere del primo tempo è decisivo su Dimarco e l’argentino, che poi lo punisce anche nella ripresa.: Cerca di arginare come può Lautaro, ma quando riceve palla è spesso troppo impreciso. Ballardini lo sostituisce per passare a quattro dietro (dal 22’ s.t.Svolge bene il ruolo di trequartista, ma poteva sicuramente fare di più sul tiro da pochi passi che ha fatto tentennare Onana): Come a Bologna alterna chiusure puntuali a passaggi frettolosi e controlli così così. Nel secondo tempo rischia di causare un rigore su Dzeko, ma trova anche due interventi fondamentali.Non esita a spazzare qualsiasi pallone si trovi davanti. La sua aggressività è fondamentale anche per recuperare il possesso a metà campo. Sfortunato in occasione del gol di Lautaro.: Dimarco non è un cliente facile, ma lui trova comunque il modo di contenerlo e allo stesso tempo vedere anche in fase offensiva. Si conferma uno dei migliori della stagione grigiorossa.: Nel primo tempo sfiora il gol con un gran colpo di tacco volante e si inserisce sempre al momento giusto. L’esordio da titolare conferma che, se il fisico regge, può essere grande protagonista del girone di ritorno.: Nel centrocampo grigiorosso è il giocatore che trasmette più tranquillità, sempre preciso quando si tratta di impostare. (dal 15’ s.t.: Entra per sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa interista, ma i compagni lo trovano poco): Suo l’assist per il gran gol di Okereke, a volte si intestardisce cercando un tocco in più. Vince il duello con Gagliardini, migliora quando viene spostato in regia.: Resta molto più basso del solito per contenere Dumfries, ma non è un compito semplice e infatti fatica.: Il suo primo gol allo Zini (in campionato) è un tiro pazzesco dal limite dell’area che fa esplodere il pubblico di casa. Con la sua velocità impensierisce spesso Acerbi, ma a più riprese sbaglia controlli elementari. (27’ s.t.Ibrido tra mezzala ed esterno, non riesce a toccare troppi palloni. È stata la sua ultima gara in grigiorosso?): Si perde Lautaro sul corner dell’1-1, ma con le sue sponde e il pressing asfissiante è utilissimo per i compagni. Esce stanchissimo tra gli applausi del suo pubblico. (dal 14’ s.t.: Gioca soprattutto di sponda in attesa di qualche occasione concreta in area di rigore. Il suo tiro da posizione defilata trova solo l’esterno della rete)All.: Anche all’esordio casalingo la sua Cremonese si dimostra una squadra quadrata, capace di soffrire e punire gli avversari alla prima occasione. I suoi cambi sono coraggiosi, ma arriva comunque la dodicesima sconfitta stagionale. Per evitare di chiudere a febbraio il campionato serve una mano dal mercato