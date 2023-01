Verona-Cremonese 2-0



Carnesecchi 5: passivo pesante e nel secondo gol poteva fare qualcosa di più.



Ferrari 6: tenta di fare il suo, soprattutto nel forcing finale, cercando la giocata sulla propria fascia.



Bianchetti 5: molto in difficoltà su Djuric nel primo tempo.



Lochoshvili 5,5: troppi spazi lasciati agli attaccanti avversari. Qualche sicurezza in più nella ripresa ma prestazione non sufficiente.

(dal 40' s.t. Ciofani: s.v.)



Sernicola 5: poche chiusure efficaci in fase difensiva, lasciando spazi a Lazovic e compagni molto pericolosi. In fase offensiva poca cosa.



Pickel 6: qualche giocata buona, che rendono nel complesso la sua gara sufficiente.



Castagnetti 5: poco al centro dell'azione, spesso anticipato da Tameze.

(dal 20' s.t. Ascacibar 6: entra e dà un poco di ritmo in più all'azione.)



Valeri 6: sicuramente meglio nella ripresa, quando ci sono più spazi e i ritmi meno concitati.



Buonaiuto 5: doveva e poteva fare di più. Troppi errori in fase di impostazione, con palloni persi anche banalmente.

(dal 16' s.t. Tsadjout 6: un apporto maggiore all'azione, grazie a qualche giocata tecnica in più.)



Dessers 5: grande difficoltà a trovare spazi, grazie anche all'attenzione degli avversari.

(daò 16' s.t. Okereke 4,5: entra ma non si rende mai pericoloso, perdendo anche palloni molto importanti.)



Zanimacchia 5,5: poco nel vivo dell'azione e quasi mai pericoloso.

(16' s.t. Afena-Gyan: 6: fa qualcosa di più rispetto al compagno, aiutando anche in fase difensiva.)





All. Alvini 5: squadra che non riesce a carburare se non negli ultimi 20'. Cambi che spostano poco.