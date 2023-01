Tra i migliori nell'impresa della Cremonese in casa del Napoli in Coppa Italia, Soualiho Meité, centrocampista grigiorosso, ha parlato poco prima della sfida col Bologna. "In Coppa abbiamo belle cose, Ballardini ci ha parlato molto - le parole a Dazn dell'ex Milan -. Ci dice di credere in noi e giocarcela sempre. Dobbiamo giocare da squadra".