Francesco Migliore, terzino della Cremonese, esulta ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Crotone: "Una sfida dal sapore particolare per me, abbiamo vinto contro una grande squadra. Oggi abbiamo dato qualcosa in più e ci siamo presi i tre punti. Oggi è stata una battaglia, abbiamo messo la grinta giusta e ci è andata bene. Stiamo lavorando benissimo con il mister, piano piano i risultati si vedono. Lo Zini è il nostro fortino, fuori casa è più difficile ma troveremo anche la vittoria fuori casa. Abbiamo visto una squadra grintosa e vogliamo continuare su questa strada".