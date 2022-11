: fa arrabbiare Pioli perché è troppo lento nel far ripartire l’azione. Fa buona guardia su Bonaiuto nel finale.: schierato a sorpresa da Pioli, non delude le attese. Domina sul gioco aereo, sfiora un gol e tiene bene la posizione di terzino destro. Buon esordio dal 1’. (Dal 14’st: una conclusione finita in tribuna ma anche una migliore produzione offensiva): non ha grandi difficoltà nel controllare Ciofani.: un paio di interventi ottimi poi finisce per innervosirsi con le perdite di tempo avversarie.tanta confusione per l’esterno senegalese.: l’unica luce in una notte più buia del solito. Ma manca la verticalizzazione giusta per le punte.: solito ottimo filtro a centrocampo al quale va aggiusta una scarsa lucidità nel possesso palla. (Dal 37’ st: unico a provarci con costanza. Il migliore dei suoi.: Pioli lo preferisce a De Ketelaere per avere più rapidità e imprevedibilità tra le linee. Ma lo spagnolo finisce nella tela della Cremonese e non combina nulla di buono. (Dal 30’ st: in confusione anche nei pochi minuti che ha a disposizione ): grintoso nei contrasti, la determinazione non manca. Ma sbaglia tutte le scelte in maniera quasi incomprensibile (dal 37’ st: crea più lui in pochi minuti che i compagni di reparto): L’impegno c’è ma non basta. Cestina una occasione enorme nel primo tempo calciando su Carnesecchi da ottima posizione. Si muove tanto ma non è connesso con il resto dei compagni. (Dal 14’ st: entra in campo con sufficienza): anche lui in confusione. Sia nelle gestione dei cambi che nella scelta della formazione iniziale.