Cremonese-Monza 2-3 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 8′ p.p Ciurria (M), 19′ p.t. rig. Caprari (M), 10' s.t. Caprari (M), 22' s.t. Ciofani (C), 38' s.t.′ Dessers (C)



Assist: 8' Petagna (M), 10' s.t. Petagna (M), 22' s.t. Valeri (C), 38' s.t. Ciofani (C)



Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari (1' s.t.′ Aiwu), Bianchetti, Quagliata (38' s.t.′ Zanimacchia); Ghiglione, Pickel (27' s.t.′ Buonaiuto), Meité, Valeri; Tsadjout (12′ s.t. Ciofani), Okereke (1' s.t.′ Castagnetti); Dessers.



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, Mari; Birindelli (1' s.t. Ranocchia), Machin (24′ s.t. Colpani), Pessina, C. Augusto; Caprari (39' s.t. Marlon), Ciurria (21′ s.t. D’Alessandro); Petagna (21′ s.t. Gtkjaer).



Monza: Massa di Imperia



Ammoniti: 14' p.t. Okereke (C), 16' p.t. Birindelli (M), 22' p.t. Caprari (M), 25' s.t.Pickel (C), 25' s.t. Carlos Augusto (M), 34' s.t. D’Alessandro (M)



Espulsi: -