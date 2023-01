Cremonese-Monza, oltre a essere un derby lombardo importante ai fini della classifica soprattutto per i padroni di casa, è sicuramente la sfida tra due dirigenti che hanno fatto la storia del calcio, insieme al Milan, come Ariedo Braida e Adriano Galliani. Nel match dello “Zini” sarà un match all’insegna del grande equilibrio, che vede prevalere su 888sport.it il segno «2» a 2,60 contro il 2,80 del primo successo in Serie A del campionato per la Cremonese ultima in classifica. Sale invece a 3,35 l’opzione pareggio. I soli due gol segnati dai grigiorossi nelle 9 gare interne disputate fanno prevalere in quota l’Under 2.5, a 1,81, sull’Over 2,5 proposto a 2 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto invece in pole c’è l’1-1 a 6,25, seguito dallo 0-1 proposto a 8,50. Il Monza – come Atalanta e Roma – non ha subito ancora un rigore contro in 17 partite: occhio quindi all’assegnazione di un penalty da parte dell’arbitro Massa, fissato a 3,30.