David Okereke, ex Venezia, ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore grigiorosso al sito della Cremonese:



"Ho tanta voglia di iniziare, non vedo l’ora di lottare per questa maglia. L’anno scorso ho finito con un rimpianto e voglio riscattarlo, mister e ds mi hanno dato tanta fiducia e non vedo l’ora di ripagarla. La Serie A è difficile e richiede tanto sacrificio, non bisogna mai abbassare la guardia. Lavorando duramente e con la testa giusta possiamo fare qualcosa di bello".