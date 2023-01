David Okereke, attaccante della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter:



"Per me era rosso, stavo andando in porta. Il mio gol? E' andata bene, lo provo spesso, ma non ha portato nemmeno un punto, non posso essere soddisfatto. Ho perso tanti palloni e devo migliorare. Quella situazione poteva cambiare la partita, peccato"