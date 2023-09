Dopo un'estate intera passata a cercare una soluzione sul mercato e dopo il rifiuto lo scorso 14 agosto a scendere in campo contro il Crotone in Coppa Italia, oggi David Okereke è rimasto alla Cremonese e sarà reintegrato in rosa. La conferma è arrivata a Cremona1 dal ds Simone Giacchetta: "La permanenza di Okereke sarà una grande opportunità per la Cremonese e per il giocatore. È importante che rientri mentalmente concentrato sulla missione da portare a termine: rendere al meglio e contribuire a portare in alto la Cremonese".