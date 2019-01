Cremonese-Palermo 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 48' Arini (C), 70' Migliore (C)



Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Migliore, Terranova, Claiton, Mogos; Strefezza, Soddimo, Arini, Boultam (71' Castrovilli); Piccolo (80' Carretta), Strizzolo (83' Caracciolo). All. Rastelli.



Palermo (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Szyminski, Salvi; Chochev (75' Cannavò), Jajalo, Murawski (82' Haas); Falletti, Trajkovski; Moreo (33' Puscas) All. Stellone.



Arbitro: Marinelli di Tivoli.



Ammoniti: 26' Chochev (P), 33' Bellusci (P), 63' Boultam (C)



Espulsi: 67' Stellone (P)