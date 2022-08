La Cremonese sta valutando l'esterno offensivo del Torino, Simone Edera, che piace molto al Palermo in Serie B.



In uscita dai grigiorossi Ravanelli è richiesto dal Frosinone, sempre in Serie B la Spal vuole Fiordaliso e Valzania, mentre in Serie C l'Alessandria s'interessa a Perseu.