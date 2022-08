La Cremonese punta a un grande ritorno a centrocampo. Gianluca Gaetano, protagonista nella stagione della promozione in A, è al momento l'obiettivo principale per rinforzare il centrocampo. Se il Napoli dovesse decidere per il prestito, la destinazione grigiorossa sarebbe per lui la preferita, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.