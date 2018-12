Cremonese-Perugia 4-0 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 15' Teranova (C), 22' Piccolo (C), 36' e 14' st Castrovilli (C).



Cremonese: Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Boultam (dal 19' st Croce), Arini, Castagnetti (dal 40' Emmers), Castrovilli; Carretta, Piccolo (dal 29' st Strefezza). All. Rastelli.



Perugia: Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Falasco; Bordin; Kouan (dal 17' st Bianco), Verre, Dragomir (dal 10' st Moscati); Vido, Han (dal 31' st Bianchimano). All. Nesta.



Arbitro: Minelli.



Ammoniti: 5' Boultam (C), 10' Terranova (C), 31' Dragomir (P), 34' st Bianchimano (P), 44' st Falasco (P).