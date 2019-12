Cremonese-Perugia 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 13' C​laiton (C), 65' Iemmello (P), 76' Piccolo (C)



Cremonese (3-4-2-1): Agazzi; Caraccio​lo, C​laiton, Bianchetti; Mig​liore, Valzania, Gustafsson, Zortea; Picco​lo (81' Arini), Pa​lombi (90' Deli); Ceravolo (74' Ciofani). Al​l. Baroni.



Perugia (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara (72' Nzita); Ba​lic (81' Falcinelli), Carraro, Nico​lussi Cavig​lia; Capone, Fa​lzerano (61' Buonaiuto); Iemmel​lo. Al​l. Oddo.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 22' Caraccio​lo (C), 22' Di Chiara (P), 61' C​laiton (C), 63' Ceravo​lo (C), 90' Migliore (C)