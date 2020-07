Cremonese-Pordenone 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 15' Tremolada (P), 17' Gaetano (C), 47' Burrai (P), 57' Gaetano (P)



Cremonese (4-3-3): Volpe; Bianchetti, Ravanelli (46' Claiton), Crescenzi (86' Mogos), Valzania, Gustafson (86' Girelli), Castagnetti (71' Arini), Zortea, Ciofani, Gaetano, Celar (73' Ceravolo). All. Bisoli.



Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Barison (22' Stefani), Semenzato, Almici, Camporese, Pasa (56' Gavazzi), Mazzocco (56' Zammarini), Tremolada, Pobega (46' Burrai), Strizzolo (61' Candellone), Ciurria. All. Tesser



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 14' Volpe (C), 39' Tremolada (P), 69' Claiton (C)