La Cremonese prepara il rinnovo di due giocatori importanti. Secondo quanto riportato dalla Provincia di Cremona, Mouhamadou Sarr e Cristian Buonaiuto sono pronti a firmare il prolungamento dei rispettivi contratti. Per il primo la Cremonese ha predisposto un biennale con scadenza nel 2026 e opzione per il rinnovo ulteriore. Per il centrocampista, invece, l'accordo sarà valido fino al 2025, sempre con opzione di rinnovo.