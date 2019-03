Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese, parla in conferenza stampa dopo il pareggio con il Venezia: "Siamo venuti a Venezia per fare punti, abbiamo fatto un passo avanti rispetto alle ultime trasferte. Non abbiamo mai rinunciato a giocare, anche se dobbiamo essere più tranquilli in certe fasi di gioco. Negli ultimi trenta metri dobbiamo migliorare nell’esecuzione tecnica e nelle scelte. Siamo soddisfatti della prestazione in generale, abbiamo fatto una partita importante dando continuità alla vittoria contro il Benevento. Dispiace essere andati al riposo sul pareggio, mancavano una manciata di secondi alla fine del primo tempo".