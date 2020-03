Non conosce pace la panchina della Cremonese. Il ko interno contro l'Empoli ha sancito di fatto la conclusione dell'avventura di Massimo Rastelli, tornato 8 giornate fa dopo aver iniziato la stagione ed essere stato momentaneamente sostituito da Baroni. I soli 6 punti raccolti e il vantaggio di appena 3 punti sulla terzultima di Serie B hanno indotto la dirigenza lombarda a un nuovo ribaltone.



In queste ore, Pierpaolo Bisoli - ancora legato contrattualmente al Padova - è il primo nome della lista, con Novellino e Colantuono come alternative.