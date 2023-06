Cremonese-Salernitana 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 26’ p.t. rig. Buonaiuto (C), 43’ st. Tsadjout (C)



Assist: 43’ s.t. Meité (C)



Cremonese (3-5-2): Sarr; Aiwu, Chiriches (12’ p.t. Bianchetti), Vasquez; Ghiglione (37’ s.t. Sernicola), Pickel, Meité, Galdames (18’ p.t. Castagnetti), Valeri; Buonaiuto (1’ s.t. Okereke), Ciofani (1’ s.t. Tsadjout). All. Ballardini.



Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber (30’ s.t. Sambia), Pirola (45+2' s.t. Troost-Ekong); Kastanos, Bohinen (17’ s.t. Nicolussi Caviglia), Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Botheim (17’ s.t. Maggiore); Piatek. All. Paulo Sousa.



Arbitro: Perenzoni di Rovereto



Ammoniti: 29’ p.t. Ghiglione (C) , 38’ p.t. Coulibaly (S), Piatek (S)



Espulsi: -