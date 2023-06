Cremonese-Salernitana, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona sabato 3 giugno, alle ore 21:00. L’unico precedente di Serie A tra Cremonese e Salernitana è il 2-2 della gara d’andata (Okereke, Ciofani, Piatek e Coulibaly i marcatori). La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Piatek.