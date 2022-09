Il Sassuolo di Dionisi affronta la Cremonese allo Zini, dopo il pareggio per 0-0 contro il Milan nell'infrasettimanale. I grigiorossi di Alvini, reduci dalla sconfitta per 3-1 contro l'Inter, sono ancora alla ricerca dei primi punti in Serie A. Calcio d'inizio domenica alle 12: 30 (diretta su Sky e Dazn). Queste le probabili formazioni:



CREMONESE (3-5-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Sernicola, Pickel, Castagnetti, Valeri; Tsadjout, Okereke



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Defrel, Pinamonti, Ceide