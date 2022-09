La Cremonese ha ceduto a titolo definitivo l'attaccante Samuel Di Carmine (34 anni ex Verona) in Serie B al Perugia, dove possono andare anche i centrocampisti Paolo Bartolomei e Tommaso Milanese in cambio di Christian Kouan.



Per l'attacco i grigiorossi pensano all'argentino Ignacio Pussetto dell'Udinese, mentre sono stati sorpassati dall'Empoli nella corsa al centrocampista francese Soualiho Meité del Benfica (ex Milan e Torino).

Intanto l'attaccante Federico Melchiorri si appresta a lasciare il Perugia per tornare al Cagliari.