Due team, un’unica squadra. Imbattibile. A partire da sabato 15 settembre l’U.S. Cremonese e i ragazzi del progetto #Thisability giocheranno insieme la partita dell’inclusione. Da sempre in campo nel sostenere le iniziative a valenza sociale, l’U.S. Cremonese aderisce a #Thisability, “Progetto Mec 2018” dell’associazione Compagnia delle Griglie nato per offrire un’opportunità a chi con grande determinazione sa trasformare una situazione di disabilità in una nuova “abilità”: prendersi cura degli altri. In occasione della gara casalinga con lo Spezia, i 13 ragazzi del team, precedentemente formati da un’equipe di pedagogisti ed educatori, affiancheranno il personale del Cookies Bar&Lunch e le hostess della società nel servizio di catering offerto ai circa 200 frequentatori dell’area hospitality dello Stadio “Zini”. La collaborazione tra Cremonese e #Thisability muove i propri passi sullo stesso terreno: quello della condivisione dei valori solidali e inclusivi che lo sport sa ancora trasmettere. Forza del gruppo, impegno, responsabilità ma anche sorrisi e umanità saranno il motore di questi momenti di socialità, da vivere con la passione che si dedica ad ogni sfida importante. Nello sport, come nella vita. Nel corso della presentazione ufficiale, che si è tenuta nella sala conferenze del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, il presidente dell’U.S. Cremonese Paolo Rossi ha ricordato l’impegno della società grigiorossa nel sociale attraverso le numerose iniziative realizzate. “Siamo orgogliosi – ha sottolineato il Presidente – di iniziare questa nuova avventura a fianco dei ragazzi del team #Thisability, con loro, sono certo, vinceremo la partita dell’ospitalità e dell’umanità”. Ideatore del progetto #Thisability è l’associazione cremonese Compagnia delle Griglie. “Nello specifico – ha spiegato il portavoce Alessandro Corbari –, andremo a valorizzare le abilità di questo gruppo, che già ha svolto attività di catering in altre manifestazioni pubbliche e sportive. Stare in mezzo alla gente genera emozioni, stare accanto a questi ragazzi è un’opportunità in più per viverle in prima persona”. A coordinare l’attività è la pedagogista Benedetta Anselmi. “Si tratta di un progetto di situazione, all’interno del quale i ragazzi si formano imparando un servizio – ha ricordato Anselmi –. La figura del mediatore, in questo contesto, è fondamentale: non improvvisiamo. I nostri ragazzi tengono particolarmente a dare il meglio nell’ambito delle mansioni a loro assegnate”. Chi già ha collaborato con il team #Thisability è Alessandro Lupi, titolare del Cookies Bar&Lunch, che da sabato avrà in gestione la sala hospitality. “Dal punto di vista professionale – ha detto Lupi – sono ragazzi preparati, ma l’aspetto che più conta è che svolgono la loro attività sempre con il sorriso, trasmettendo felicità. Insieme a loro ci impegneremo nell’offrire un servizio sempre migliore agli ospiti dello Zini”. “Non vedo l’ora di cominciare – ha concluso Angelo, uno dei ragazzi del team -: prendermi cura degli altri è l’esperienza più bella della mia vita”.