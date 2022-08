Simone Zaza si appresta a lasciare il Torino. L'attaccante italiano ex Juventus, sogno del Bari in Serie B, è stato sondato pure dalla Cremonese, al lavoro per il ritorno del portiere Carnesecchi dall'Atalanta (dove l'esterno sinistro Gabriel Lunetta è destinato al club croato del Rijeka).



A centrocampo, in alternativa al ritorno del giovane italiano Fagioli dalla Juventus, i grigiorossi hanno messo gli occhi sul serbo Petrovic del Granada. In uscita Valzania verso la Spal (serie B) con Fiordaliso.