LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Fulignati; Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. (A disp. Drago, Tannander, Pickel, Valoti, De Luca, Gelli, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia, Nasti). All. Stroppa.(3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Di Serio, Pio Esposito. All. D'Angelo.Cremonese-Spezia (calcio d'inizio alle ore 20:30) è una gara valevole per l'andata della finale playoff in Serie B. Assenti gli indisponibili Bianchetti, Ravanelli e Saro da una parte; Bertola, Degli Innocenti, Sarr, Soleri e Vignali dall'altra.

Allo Stadio Giovanni Zini arbitra Pairetto, assistito da Giallatini e Cecconi con Zufferli quarto uomo, Mazzoleni e Meraviglia al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Barbieri, Valoti e Vazquez da una parte; Aurelio, Elia, Pio Esposito, Falcinelli, Hristov e Mateju dall'altra.che, grazie alla migliore posizione in classifica, otterrà la promozione in Serie A (raggiungendo così le altre due neo-promosse Sassuolo e Pisa) anche in caso di parità nella differenza reti delle due partite, infatti non sono previsti i tempi supplementari e non vale la regola del goal segnato in trasferta che vale doppio.

