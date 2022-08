La Cremonese sorpassa Sampdoria e Palermo nella corsa al centrocampista bosniaco dell'Ascoli, Dario Saric (classe 1997).



In uscita dai grigiorossi c'è l'attaccante italo-ivoriano Cedric Gondo (classe 1996 scuola Fiorentina ex Lazio e Salernitana), destinato in Serie B al Perugia, a sua volta pronto a cedere il difensore Gianluca Di Chiara alla Reggina allenata da Inzaghi.