Cremonese- Ternana 3-2

Marcatori: 15’ p.t. autogol Bogdan (T), 22’ p.t. Okereke (C), 9’ s.t. Rovaglia (T) 12’ s.t Palumbo, 15’ s.t Quagliata (C)



Assist: 15’ p.t. Zanimacchia (C), 22’ p.t. Castagnetti (C), 9’ s.t. Ghiringhelli



Cremonese: ( 3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione (35’ s.t. Bianchetti), Pickel, Castagnetti (18′ s.t Acella), Valeri (1’ s.t.Quagliata) ; Zanimacchia; Tsadjout (35’ s.t Ciofani ), Okereke ( 1’ s.t. Bonaiuto). All. Alvini.



Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli (25′ s.t Defendi) Capuano, Bogdan, Martella (31’ s.t.Corrado); Agazzi ( 35’ s.t. Capanni), Di Tacchio (25′ 2.t.Proietti), Palumbo; Partipilo, Pettinari; Rovaglia (25’ s.t. Ferrante). All. Lucarelli.



arbitro: Giua di Olbia



Ammoniti: 34’ p.t. Di Tacchio (T), 45’ p.t. Ghiringhelli (T), 45’ p.t Chiriches (C)



Espulsi:nessuno