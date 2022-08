Cremonese-Torino (sabato 27 agosto alle ore 18.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Juric non può contare su Miranchuk.



PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshwili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Valeri; Bonaiuto; Okereke, Dessers.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Lukic, Radonjic; Pellegri.