"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Crotone Fc il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Saro. Nato a San Daniele del Friuli il 25 giugno 2000, Saro è un portiere che a livello giovanile ha fatto parte dei vivai di Pro Vercelli, Juventus, Cesena ed Empoli. Con la maglia della Pro Vercelli ha esordito in Serie C nella stagione 2019/20 disputando complessivamente 51 partite in due campionati. Nel 2021/22 è passato al Crotone collezionando 7 presenze".