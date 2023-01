Dopo la sconfitta contro il Monza e l'esonero di Massimiliano, lasi affida ufficialmente a Davide. L’allenatore ravennate, arrivato in sede in mattinata, ha firmato il contratto con la società grigiorossa fino al 30 giugno 2024. Ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte della società- Ballardini saràcon lui arrivano a Cremona ancheovvero Carlo Regno (allenatore in seconda), Francesco Bertini (preparatore atletico), Roberto Beni (collaboratore tecnico), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Andrea Sardini (allenatore dei portieri). Queste“Sono molto contento che la società abbia pensato a noi. Detto questo la nostra attenzione sarà immediatamente rivolta al lavoro sul campo e alla conoscenza dei calciatori. Altro non si può aggiungere se non che ci alleneremo e cercheremo di fare il nostro massimo”. Nel pomeriggio il tecnico ha guidatonel Centro Sportivo "Giovanni Arvedi"."Ringrazio il Cavalier Giovanni Arvedi, la Cremonese, i direttori, i calciatori, tutto lo staff, la città di Cremona e tutti i tifosi grigiorossi per la fiducia che mi è stata data e per il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso. Con profondo rispetto un grazie di cuore a tutti".