Colpo last minute in attacco per il Perugia. Gli umbri aprono l'ultima giornata di mercato riportando in biancorosso una vecchia conoscenza come Samuel Di Carmine.



Il 34enne attaccante fiorentino arriva a titolo definitivo dalla Cremonese, club in cui ha militato nella scorsa stagione contribuendo con le sue cinque reti al ritorno in Serie A della squadra lombarda.



Come detto per Di Carmine si tratta di un ritorno al Perugia dove fu già protagonista tra il 2015 e il 2018, disputando 96 partite e segnando 38 gol.