è un nuovo giocatore della, il centrocampista classe '99 arriva a titolo definitivo dall'e firma un contratto fino al 2027 con i grigiorossi.- U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Ascoli Calcio 1898 le prestazioni sportive del calciatore Michele Collocolo. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2027.Nato a Taranto, classe 1999, Collocolo è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, club con il quale ha esordito giovanissimo in Lega Pro, nel 2016. La sua carriera è poi proseguita a Francavilla, Rende e Cesena. Nella stagione 2021/22 è arrivato il passaggio all’Ascoli con l’esordio in Serie B, categoria nella quale ha giocato già 72 volte realizzando 8 reti.Benvenuto in grigiorosso, Michele.