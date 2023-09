Era nell'aria, ora è ufficiale: Davide Ballardini non è più l'allenatore della Cremonese. Questo il comunicato del club lombardo: "Davide Ballardini sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona".



STROPPA IN ARRIVO - Per la sua sostituzione è pronto Giovanni Stroppa, che nella giornata di domani incontrerà la dirigenza del club lombardo per definire l’intesa e porre la firma sul contratto