torna in Italia, è un nuovo giocatore della: depositato il contratto del centrocampista, arriva in prestito con diritto di riscatto dal. Per il francese è la terza maglia vestita in Serie A dopo- U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Benfica il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meïté. Nato a Parigi il 17 marzo 1994, il centrocampista francese è cresciuto nell’Auxerre, squadra che lo ha lanciato in Ligue 1 nel novembre 2011. Successivamente ha giocato con Lille, Zulte Waregem, Monaco e Bordeaux. E’ del 2018 il suo approdo in Italia, al Torino. Con i granata Meïté ha sommato 94 presenze (3 gol); nel 2021 trasferimento al Milan (16 presenze) e quindi il passaggio al Benfica. Tra Champions League e Europa League il centrocampista ha totalizzato 17 presenze.