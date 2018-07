L’U.S. Cremonese comunica che Gaetano Castrovilli indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa.



Gaetano, classe 1997, nato a Canosa di Puglia, torna alla Cremonese dalla Fiorentina con la formula del prestito. Nella scorsa stagione è sceso in campo 27 volte, realizzando la prima rete in Serie B nella gara disputata allo Zini contro l’Avellino.



“Sono orgoglioso di indossare ancora una volta questa prestigiosa maglia – ha dichiarato Castrovilli – e di tornare in una città che, giorno dopo giorno, mi sta facendo crescere sotto il profilo umano e professionale”.