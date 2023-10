"U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Alessandro Tuia. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2024.Nato a Civita Castellana l’8 giugno 1990, Tuia ha mosso i primi passi nel Calcio Flaminia prima di passare nel settore giovanile della Lazio. Dopo l’esordio in Serie A con i biancocelesti (il 31 maggio 2009 nella partita con la Juventus), il difensore ha iniziato un lungo percorso che lo ha portato a Monza, Foligno, Salerno. Passato al Benevento, nel 2019/20 ha conquistato la promozione in Serie A e nel gennaio dell’anno successivo ha firmato la prima rete nella massima divisione nel 2-1 dei sanniti al Cagliari. Lasciato il Benevento per trasferirsi a Lecce, è stato tra i protagonisti della promozione dei salentini in A arrivata al termine del campionato 2021/22. Nell’ultima stagione ha contribuito alla salvezza del Lecce nella massima serie".