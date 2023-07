Dopo l'arrivo dell'esperto Vazquez nella zona nevralgica del campo, la Cremonese ha deciso di mettere a segno anche un colpo in prospettiva, andando a pescare uno dei giovani che si è ben contraddistinto in Serie C. Il club grigiorosso, infatti, ha prelevato dal Cesena il classe 2001 Alessio Brambilla, che nello scorso campionato in Emilia ha collezionato 26 presenze (divise tra regular season e playoff) mettendo a segno una rete e fornendo 4 assist.



IL COMUNICATO - "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Cesena le prestazioni sportive del calciatore Alessio Brambilla. Nato a Vimercate, classe 2001, Brambilla è un centrocampista centrale formatosi nel vivaio del Milan, club per il quale ha giocato nell’Under 17 e nella formazione Primavera. Trasferitosi al Cesena nella stagione 2021/22, in bianconero ha giocato complessivamente 47 partite tra campionato di Serie C, play off e Coppa Italia, realizzando 3 reti. Benvenuto in grigiorosso, Alessio".