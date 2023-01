La Cremonese studia le mosse di mercato, con alcuni nomi in uscita. Chi può lasciare Cremona a breve è Santiago Ascacibar, che nelle prossime ore interromperà il suo prestito e farà ritorno all'Herta Berlino. Nel suo futuro si fa spazio l'ipotesi di un rientro in Argentina, con l'Estudiantes in pole position.