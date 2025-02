Cremonese, Valoti lascia il segno: dal gol a Bari a Stroppa, dopo Monza e Pisa è ancora determinante in Serie B

è tornato ine ha subito lasciato il segno. Dopo l’ottima stagione scorsa con il Pisa, in cui ha realizzato 10 gol in 33 partite risultando decisivo in diverse sfide fondamentali – come quelle contro Feralpisalò e Sudtirol – il centrocampista dellasi è confermato un giocatore capace di incidere nei momenti chiave nel campionato cadetto.Allo 'Zini' ha ritrovato, l’allenatore con cui aveva conquistato la promozione in Serie A ai tempi del Monza, siglando 10 reti in 31 presenze nella stagione 2021/2022. E proprio con Stroppa in panchina, Valoti ha dimostrato di poter essere ancora una volta determinante, ma questa volta con la maglia della Cremonese.Nella sfida delladitra, Valoti è entrato in campo al 62' al posto di Vandeputte e ha impiegato pochissimi minuti per lasciare il segno. Con una straordinaria acrobazia, ha segnato il gol del momentaneo vantaggio al San Nicola. Una rete pesante che, nonostante la beffa nel finale, è valsa un punto prezioso ai grigiorossi su un campo difficile con quello della formazione pugliese.Al termine del match, Valoti ha parlato in conferenza stampa esprimendo la sua soddisfazione per il gol e il ritorno alla forma migliore: “Sono felice di aver segnato un gol che mi mancava dopo un periodo difficile e mi serve anche a livello di autostima. Poteva essere una rete ancora più importante, ma ci teniamo il pareggio”. Poi ha aggiunto: “Sto crescendo, la condizione va ritrovata perché arrivo da un periodo di inattività e ho bisogno di riprendermi. Lo sto facendo e spero di essere al 100 per cento il prima possibile”.