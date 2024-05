Getty

Cremonese-Venezia (calcio d'inizio alle ore 20.30) è la finale d'andata nei playoff di Serie B. I padroni di casa allenati da Stroppa devono fare a meno degli infortunati Afena-Gyan, Johnsen (ex di turno), Sarr e Rocchetti. Arbitra Colombo, assistito da Preti e Perrotti con Feliciani quarto uomo, Di Paolo e Abisso al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Quagliata e Vazquez da una parte; Bjarkason, Busio, Candela, Idzes, Joronen, Lella, Tessmann e Zampano dall'altra oltre all'allenatore Vanoli. Il ritorno si gioca domenica sera a campi invertiti. In caso di parità tra andata e ritorno, per regolamento viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare (senza tempi supplementari e calci di rigore), quindi il Venezia.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola; Coda, Vazquez. All. Stroppa.VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Bjarkason; Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli.