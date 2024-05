Cremonese-Venezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty

giunti al loro atto conclusivo., col primo dei due round che mette in palio la terza promozione in A per la squadra che farà compagnia a Parma e Como.I grigiorossi si sono guadagnati la chance di giocarsi il salto di categoria eliminando il Catanzaro in semifinale, mentre i lagunari hanno avuto ragione del Palermo: se al termine dei 180' il bilancio dei gol fatti tra Cremonese e Venezia dovesse risultare in parità, ad essere promosso in Serie A sarebbe il Venezia in quanto meglio classificatosi in campionato (terzo, mentre i lombardi sono giunti quarti).

Cremonese-Venezia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), nonché scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile o utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box, oppure console PlayStation e XBox.

Cremonese-Venezia, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.