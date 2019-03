Cremonese-Hellas Verona 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 13' Mogos (C), 18' Di Carmine rig. (V)



Cremonese (5-3-2): Agazzi; Mogos, Caracciolo, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Castagnetti, Soddimo (58' Croce); Carretta (90' Piccolo), Strizzolo (69' Montalto). All. Rastelli.



Verona (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Faraoni, Gustafsson, Zaccagni (62' Danzi); Laribi (75' Henderson), Di Carmine, Di Gaudio (83' Pazzini). All. Grosso.



Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 21' Strizzolo (C), 43' Empereur (V), 47' Claiton (C), 80' Carretta (C), 82' Castagnetti (C), 85' Faraoni (V)