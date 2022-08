Alla quarta partita in serie A, possiamo dire che sia un film già visto. Giocare alti e non tirare mai nello specchio della porta è un’equazione che come risultato ha la sconfitta. Anche ieri sera, a San Siro, la Cremonese ha sbagliato tanto concedendo all’Inter tutto lo spazio per infilarsi in contropiede.



Alvini non ha voluto rinunciare al gioco offensivo, ma l’Inter è stato come facilmente prevedibile, capace di ribaltare al primo errore, l'azione in velocità. Come è successo per altro anche a Firenze e a Roma. Contro queste squadre, non ci si può permettere di lasciare il minimo spazio. I nerazzurri hanno vinto 3-1 giocando un calcio fatto di fisicità, qualità tecniche e velocità.



Ancora complimenti da parte di tutti per una Cremonese che gioca sempre con coraggio e a viso aperto, ma verrebbe da dire, con troppa presunzione. Così la classifica non si muove e il saldo punti dopo 4 giornate, è fermo sullo zero pneumatico. Mancano un regista in mezzo al campo e due giorni di mercato per riparare al gap. Poi si spera, la Cremonese possa trovare l’undici migliore da mandare in campo già da domenica allo Zini contro quel Sassuolo, che ieri ha fermato i campioni d’Italia del Milan…