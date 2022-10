Il Napoli ha vinto a Cremona 4-1, ma questa volta il risultato è molto bugiardo e non racconta quello che è successo davvero. Basti pensare che gli ultimi due gol, il Napoli li ha segnati al 48' e al 50' del secondo tempo, in pieno recupero.. Al 31’ della ripresa le due squadre erano ferme sul risultato di 1-1 con la squadra di Spalletti in evidente affanno dopo essere stata raggiunta dal primo gol italiano di Dessers.



Napoli che era andato in vantaggio al 27' del primo tempo per altro, solamente grazie ad un rigore più che discutibile. Kvaratskhelia infatti, è stato solo sfiorato da Bianchetti che lo aveva anticipato. l’attaccante georgiano non si lamenta neppure. E il designatore arbitrale ad inizio campionato ha chiaramente invitato a non fischiare questi mezzi falli.



La Cremonese, finalmente schierata con un prudente 4-2-3-1 ha giocato bene e alla pari del Napoli. Un Napoli che ha qualità da stra vendere. Rimangono almeno 3 problemi enormi però. Una classifica che piange e tanto, una difesa che va sempre in affanno sui tagli centrali degli avversari e un attacco semi inesistente.Nonostante questo la squadra è viva e qualcosa promette. E allora con uno sguardo al calendario, si può e si deve sperare che il vero campionato degli grigiorossi, inizi domenica da La Spezia.