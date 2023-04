dovrebbe essere la giornata mondiale degli, ma. La sconfitta nel derby con l’Atalanta (la diciassettesima stagionale) fa crollare la magica atmosfera dei festeggiamenti per il 120° compleanno e riporta tutti sulla terra: la salvezza è sempre più lontana e il rischio di vivere le ultime giornate di campionato senza stimoli si fa sempre più forte., per la prima volta dopo parecchie giornate,: il 3-4-2-1 schierato da mister Ballardini, con Benassi e Tsadjout alle spalle di Ciofani, ha messo subito in difficoltà i bergamaschi e creato almeno tre occasioni che i padroni di casa dovevano sfruttare meglio. Alla fine però è stato De Roon a rompere l’equilibrio, con un preciso destro al 44’ che ha gelato lo Zini. Non esente da colpe il giovane difensore, autore di una prova a dir poco negativa proprio sotto gli occhi di un osservatore delarrivato per lui dall’Inghilterra. Il sesto gol stagionale di un eterno Ciofani ha solo rimandato la delusione, con Boga e Lookman decisivi nel chiudere la gara con due facili tocchi sotto porta.e tira acqua al suo mulino (“Forse è la partita più bella da quando sono arrivato alla Cremonese”, ha dichiarato in conferenza), ma è evidente che ormaidei grigiorossi. Non potrà essere una consolazione, ma è paradossale che a più riprese nel corso della stagione questa formazione abbia ricevuto complimenti ed elogi, senza mai riuscire ad accompagnarli a risultati concreti. Ora il focus si sposta sullae la semifinale d’andata di mercoledì 5 aprile: allo Zini arriva una Fiorentina in formissima, fresca di vittoria a San Siro. Per credere nel colpo grosso servirà l’atteggiamento mostrato contro Napoli e Roma, non la facile arrendevolezza che sta caratterizzando il calendario dei grigiorossi.