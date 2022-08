Due partite di campionato,in trasferta, zero punti all’attivo, ma tanti tanti complimenti ricevuti da tutti. Questo il bilancio grigiorosso dopo i primi 180 minuti in serie A. E in effetti la neo promossa Cremonese di Alvini piace molto. Sia a Firenze che ieri, davanti ai quasi 70mila dell’Olimpico, la matricola è scesa in campo a testa alta, quasi spavalda e per tre quarti di partita, ha anche impensierito la Roma.



Una Cremonese quella di Alvini, che ha una chiara propensione offensiva, a cui non rinuncia mai e che sembra già un marchio di fabbrica oltre che una garanzia di bel gioco. Vero, però c’è un però. Sabato con il Torino nell’esordio casalingo allo Zini saremo già davanti ad uno spartiacque.



La difesa a tre, con quell’uno contro uno a cui il mister ha già detto di non voler rinunciare in ogni caso, non sempre paga e questa Cremonese, rischia di soffrire molto contro squadre, come lo stesso Torino per esempio, che con tutta probabilità, verranno a Cremona chiudendosi il più possibile e cercando di bloccare la manovra grigiorossa. È certamente appassionante per i tifosi veder giocare bene, ma in ottica salvezza, ora servirà diventare anche concreti. Con il Toro e prima di tornare in trasferta a Milano con l’Inter, fare punti diventa già quasi una necessità.