Una sconfitta è una sconfitta. Sono zero punti per una classifica che era già asfittica a livelli di guardia. E allora è inutile dire che la Cremonese per un tempo ha tenuto testa alla Juventus, che meritava di più, che è stata sfortunata, che il gol di Dessers probabilmente non era da annullare.



Il risultato alla fine è ancora una sconfitta. E anche se è lapalissiano, perdere 1-0 immeritatamente giocando bene, o 3-0 giustamente, non cambia lo stato delle cose. La Cremonese, a differenza delle dirette avversarie nella lotta per non retrocedere, non ha ancora avuto un guizzo decisivo. E se non si correrà ai ripari presto, sempre ammesso che non sia già troppo tardi, sarà condannata certamente alla retrocessione.



Le colpe non sono necessariamente dell’allenatore. Probabilmente anzi lui, è il meno colpevole di tutti. Però nel calcio si sa che uno scossone aiuta sempre. E la Cremonese è l’unica squadra in queste condizioni, nei massimi campionati d’Europa, a non aver ancora esonerato l’allenatore, insieme ad un team di seconda fascia del campionato spagnolo. Domenica a Verona potrebbe essere una delle ultimissime occasioni di svolta. Quel proverbiale treno, che potrebbe non passare più.